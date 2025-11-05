„PJ“ – der Mann mit der Rückennummer 28 beim SV 07 Häselrieth hat mit einem Kurzeinsatz seine Karriere am vergangenen Samstag beendet. Und dies schon bewusst beim Gastspiel seines Teams beim Hainaer SV. Denn die Kreisoberliga-Begegnung zwischen Haina und Häselrieth führte die beiden Mannschaften zusammen, für die Patrick Jäger über gleich 13 Jahre seine Schuhe im Männerbereich schnürte. Und in eben dieser 13. Spielminute war nun definitiv Schluss.