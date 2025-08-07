Es gab wohl keinen Termin in der ausgedehnten ehrenamtlichen Arbeit für den Fußball und so viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, zu dem Hans Hörnlein unvorbereitet erschienen ist. Hans, sagt Trauerredner Stefan Ulrich-Hüttner am Donnerstagvormittag (7. August) in der Trauerhalle auf dem Suhler Hauptfriedhof, habe immer einen Plan gehabt. „Ich bin mir sicher, dass Hans – könnte er heute nochmal zu uns sprechen und würde hier an meiner Stelle stehen – ganz sicher mehr als einen Dreizeiler vorbereitet hätte.“