Am Samstag (ab 18 Uhr) verabschieden sich der Brotteröder Wintersportverein sowie der gesamte Ort Brotterode von einem über die Jahrzehnte sehr vertraut gewordenen Anblick und von einer guten Freundin. Die „Alte Dame“ wie die Skisprungschanze liebevoll genannt wird, wird am Abend eingerissen und weicht einem Neubau, damit es auch künftig internationale Skispringen über den Dächern von Brotterode gibt. Wir sprachen vorher noch einmal mit der Schanze über ihre 56-jährige Präsenz am Nordhang des Seimbergs.