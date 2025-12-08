Da spielte der Posaunenchor das „Unser lieben Frauen Traum“ von Max Reger in der Stadtkirche von Meiningen, die ebenfalls diesen Namen trägt. Pfarrer Tilman Krause eröffnete den Gottesdienst, bei dem die langjährige Superintendentin Beate Marwede verabschiedet werden sollte, mit den Worten: „Das ‚Unser lieben Frauen’ gebührt eigentlich vor allem Maria. Doch heute soll damit unsere Beate gemeint sein!“ Das Schmunzeln dabei in seinen Gesichtszügen schaffte es indes nicht, für Fröhlichkeit bei den zahlreichen Besuchern in der Stadtkirche von Meiningen – bis hinauf auf die Emporen waren die Kirchenbänke reichlich gefüllt – zu sorgen.