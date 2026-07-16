Die Rede von Ex-VfL-Trainer Timo Krautwurst bei der Verabschiedung von VfL-Kapitän Marcus Weyer vor dem letzten Saisonspiel gegen Erlau dauerte gut und gerne fünf Minuten. Es waren bewegende und emotionale Worte, die Krautwurst für seinen ehemaligen Kapitän fand. Worte, aus denen sehr viel Wertschätzung herauszuhören war. Und diese Laudatio unterstrich den Stellenwert, den sich der langjährige VfL-Kapitän in seinen Jahren bei den Theaterstädtern erarbeitet hat. „Ich habe dich schon hier im Stützpunkt als kleiner Junge trainiert und habe immer gewusst, dass du mal einen solchen Weg gehen wirst. Und dann hat es mich besonders gefreut, als ich dich 2015 von einem Wechsel zum VfL überzeugen konnte“, sagte Krautwurst unter anderem. Jetzt also der Abschied und die Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Aber dazu später.