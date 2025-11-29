Jochen Rottenbachs Spuren sind deutlich sichtbar. Er hat dem Wald um die Gleichberge herum seinen Stempel aufgedrückt. Doch er selbst wird das Ergebnis seiner Arbeit nie in Gänze sehen. Der Wald ist Generationenaufgabe.
Das eigene Forstrevier – den Traum hat sich Jochen Rottenbach erfüllt. Er hat den Wald um die Gleichberge geformt – und einen Kraftort zum Samenspender gemacht.
