Die Freude über das Erreichen des Zieles und der Stolz auf die eigenen Leistungen überwogen am Freitagabend (17. April) im Eisenacher Ortsteil Hörschel bei der Siegerehrung und Abschlussfeier des 57. und vermutlich letzten Rennsteig-Etappenlaufs – ein wenig getrübt durch das Bewusstsein, diesen Wettbewerb nicht erneut antreten zu können. Denn die meisten der Teilnehmer waren Wiederholungstäter – bis zu 20 Teilnahmen konnte allein die älteste Teilnehmerin, die 82-jährige Ingrid Krügel aus Brandenburg, vorweisen.