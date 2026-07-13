Kurz war die Zeit, welche Pfarrer Max Grundke im Grabfeld lebte und wirkte – zu kurz jedenfalls nach Meinung vieler Gemeindekirchenrats- und Gemeindemitglieder des Kirchengemeindeverbandes Grabfeld-Bibra. Der 33-Jährige verlässt aus eigenem Wunsch und aus familiären Gründen nach nur 15 Monaten die Pfarrstelle, zu der sieben Orte gehören und wechselt nach Berga/Elster im Osten Thüringens. Am vergangenen Sonntag nun fand im feierlichen Rahmen der Abschiedsgottesdienst für Max Grundke und seine Familie in der St.-Leo-Kirche in Bibra statt.