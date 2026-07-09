Gut 15 Monate lang hat Max Grundke als evangelischer Pfarrer im Grabfeld gelebt, gearbeitet, Land und Leute kennengelernt, mit ihnen Feste und Gottesdienste gefeiert, über Sorgen und Nöte gesprochen. Eine Erfahrung, die der 33-Jährige nicht missen möchten, die nach eigener Aussage sein Leben überaus bereicherte. Der Abschied jetzt von der ersten Pfarrstelle fällt Grundke schwer, die Entscheidung dafür traf er aus persönlichen Gründen.