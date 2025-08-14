Wer die Räume der bis vor wenigen Jahren noch als Teil der DRK-Kindertagesstätte „Rennsteigkobolde“ genutzten einstigen Kinderkombination hinter dem Skaterplatz in der Ringbergstraße Suhl-Nord in ihrem alten Zustand kennt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. In einem Jahr intensiver Umbautätigkeit ist hier eine kleine, aber feine und nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattete Schule entstanden, die kaum Wünsche offen lässt. Ende nächster Woche werden hier die Schüler und das Team der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl einziehen.