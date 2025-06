Durchaus ein Meilenstein im Leben: Im Dorfgemeinschaftshaus in Oberweid bekamen am Freitagabend junge Frauen und Männer, bislang Schüler der Regelschule „Andreas Fack“ in Kaltennordheim, bei einer Feierstunde ihr Abschlusszeugnis zur mittleren Reife nach zehn Schuljahren oder den qualifizierten Hauptschulabschluss nach neun Schuljahren.