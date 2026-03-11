Seit 2011 ist die Sportlerin vom Schliersee im Weltcup unterwegs und fuhr dabei neunmal auf das Podest. Sie nahm zudem an sechs Weltmeisterschaften teil. Im Jahr 2021 hatte sie schon einmal ihre Laufbahn für beendet erklärt, weil sie nach zwei Kreuzbandrissen und dauerhaften Sprunggelenkblessuren nicht mehr weiterfahren wollte. Dann gab sie aber 2022 ihr Comeback und schaffte es zuletzt zu ihrer ersten Olympia-Teilnahme, wo sie 15. wurde. Der Parallel-Riesenslalom in Livigno war nun das letzte Elite-Rennen von Loch.