München - Olympia als finales Rennen der Karriere: Die deutsche Snowboarderin Cheyenne Loch ist schwanger und beendet deshalb mit sofortiger Wirkung ihre aktive Laufbahn. Auf die letzten Events dieses Weltcup-Winters verzichtet die 31 Jahre alte Oberbayerin. "Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt", sagte sie in einer Mitteilung. "Die Entscheidung, wann ich diesen Schritt mache, wurde mir abgenommen. Ich wäre diese Saison gerne noch fertig gefahren. Aber mein Körper meldet mir zurück, dass das zu viel ist."