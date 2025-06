Thüringens Top-Biathlet Philipp Horn will erst im Anschluss in die laufende olympische Saison entscheiden, ob er seine Laufbahn danach fortsetzt oder nicht. „Diese Entscheidung halte ich mir offen“, sagte der 30 Jahre alte Skijäger aus Oberhof gegenüber unserer Zeitung. Fest steht jedoch, dass Horn keinen weiteren kompletten Olympia-Zyklus bis zu den Spielen 2030 in Annecy/Frankreich in Angriff nehmen wird. „Sollte ich mich für die Spiele 2026 in Antholz qualifizieren, werden dies meine letzten Olympischen Spiele sein“, betont der Thüringer. Dies gelte auch für den Fall, falls er die Spiele in Italien verpassen würde.