Noch sieht es im Büro des Suhler Dekra-Chefs fast so aus, wie immer. Auf dem Schreibtisch liegt die aktuelle Tageszeitung. Direkt daneben, auf einem Sideboard, stehen verschiedene Fahrzeugmodelle von Alfa Romeo. Hinter dem Bürostuhl türmen sich Berge von Akten. Und doch ist in diesen Tagen alles anders. Denn Max-Paul Egen verabschiedet sich in den Ruhestand. Nur noch wenige Tagen trennen ihn von seinem zeitintensiven Job und der vorgezogenen Rente. „Im Moment verbringe ich hier noch mehr Zeit als Zuhause“, sagt er.