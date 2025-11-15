Noch geht im Blumengeschäft Am Friedhof alles seinen gewohnten Gang. Das Telefon klingelt, Bestellungen gehen ein. Kunden suchen nach Blumen für ihre verstorbenen Angehörigen. Kränze werden gebunden. Gisela Ruckriegel hat alle Hände voll zu tun. Doch im Hinterkopf hat sich der Gedanken daran, dass sie in drei Wochen ihre Türen zum letzten Mal öffnen wird, festgesetzt. Die Wahl-Suhlerin verabschiedet sich mit 73 Jahren in den Ruhestand. Auch wenn ihr das alles andere als leicht fällt.