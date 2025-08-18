Dominik Lorenz hat seine Rückennummer acht als Geschenk im Rahmen mit nach Hause genommen. Symbolisch nur, denn die neue Nummer acht der Steinacher ist schon wieder vergeben: aus Dome wird jetzt Yoro – Akpasso Koffi Ferdinand Yoro, der Neuzugang aus Bad Langensalza. Ein technisch brillanter Spieler mit Auge und gutem Ballgefühl, an dem die Mitspieler und Zuschauer noch viel Freude haben werden. Nur eins sollte Yoro erst gar nicht anfangen: „Die Gegner mit versuchten Tunneln und Jonglieren auf dem Platz zu provozieren“, wurde dem Neueinkauf geraten.