Eigentlich ist Friedhelm Julius Beucher selbst seit einigen Monaten im Sportfunktionärs-Ruhestand. Im Mai 2025 endete die 16 Jahre währende Ära Beuchers als Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS); er ist seitdem Ehrenpräsident. Die Reise aus seinem Wohnort Bergneustadt im Bergischen Land nach Oberhof wollte sich der 79-Jährige in dieser Woche dennoch nicht nehmen lassen. Sein Herzensanliegen: Werner Nauber persönlich zu verabschieden.