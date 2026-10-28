Basel - Nach dem letzten Spiel seiner eindrucksvollen Tennis-Karriere ließ sich Stan Wawrinka noch einmal gebührend feiern. Bei seinem Heim-Turnier in Basel verlor der 41-Jährige zwar in der ersten Runde gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 5:7, 6:7 (2:7), die Ovationen gehörten aber noch einmal Wawrinka. Mit einigen La-Ola-Wellen in der vollen Basler St. Jakobshalle verabschiedete er sich nach 985 Spielen auf der ATP-Tour in die Tennis-Rente.