Abschied im Kindergarten: Mit einem Freudenschrei zu den „Räubern“

Wunsch-Ballons stiegen in den Himmel. /Gisela Ruck

Wohlmuthausens Altbürgermeister Erhard Schneider packte seine Abschiedsworte wie gewohnt in schelmenhaften Humor. Er spannte den Vergleich von seinem eigenen zu Karlas Akkordeonspiel – dabei gab er zu, dass für ihn die schwarzen Tasten am Instrument sehr wichtig sind, „die findet man auch noch nach ein paar Bierchen“. Der erste, seinerzeit von Karla Abt verabschiedete Schulanfänger in Wohlmuthausen war Roberto Zeller, der damals mit seiner Schwester Aurelia einen von ihr inszenierten Sketsch zum Besten gab. Diesen Sketsch wiederholten die beiden am Montag für die nun in den Ruhestand gegangene Erzieherin, sehr zur allseitigen Freude.

Ein Anruf, der pure Freude brachte

Die Liebe zum Beruf hatte Karla Abt Doris Storch in die Wiege gelegt, die sie früher als Mentorin begleitete. Als Kindergärtnerin arbeitete die engagierte und ruhige Frau in Oberkatz, in Meiningen und als Leiterin einige Zeit in Aschenhausen. Ab 2000 war Karla Abt als Springer unter anderem in Wohlmuthausen tätig.

Ein lustiger Abschied wurde es mit Alt-Bürgermeister Erhard Schneider (links). Foto: Gisela Ruck

Dort bekam sie einen wichtigen Anruf: Doris Storch fragte, ob sie künftig fest in Wohlmuthausen arbeiten wolle. Ein lauter Schrei war die Antwort. „Sind die Kinder in Wohlmuthausen so schlimm?“, fragte die Chefin. Nein, der Schrei war nur Ausdruck der riesigen Freude ob dieser Nachricht. Und so sehen es auch die Wohlmuthäuser. Eltern, Kollegen, Bürgermeister – alle bedachten sie mit Lob, Umarmungen und Geschenken. Unter anderem mit einer „Rentnerbank“, die die Kinder bemalt hatten. Auf dieser Bank wird die Aschenhäuserin sicher oft mit ihrer Familie sitzen und gern an die Zeit unter der Diesburg denken. „Ich bin jeden Tag mit Freude zu den kleinen Räubern gefahren. Jetzt will ich mehr Zeit mit meinen beiden Kindern und vor allem mit meinen beiden Enkeln verbringen“, sagte die Kindergärtnerin. Ein Abschied mit Tränen der Rührung. Karla Abt berührte die Herzen: Für sie war die Arbeit keine Arbeit, sondern Berufung.