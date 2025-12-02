Seit drei Jahrzehnten war das Dachgeschoss des Marstalls für die Mitglieder des Meininger Modelleisenbahnclubs weit mehr als nur ein Vereinsraum. Es war Werkstatt, Treffpunkt, Rückzugsort und vor allem das Zuhause einer liebevoll gestalteten Miniaturwelt. Doch Ende August erhielt der Verein die Kündigung seines Mietvertrags. Seither steht der Club unter seinem Vorsitzenden Maik Artelt vor einer Aufgabe, die vielen Mitgliedern schwer aufs Gemüt schlägt: Sie müssen ihre Heimat verlassen, denn der Räumungstermin am 28. Februar rückt unerbittlich näher.