Die Fakten sind klar: Der einzige Landkreis unter Führung der AfD ist derjenige in Thüringen, der die wenigsten Illegalen abschiebt. Auch die Schlussfolgerung ist eindeutig: Die Wahl eines Landrats und damit Ausländerbehörden-Chefs aus einer Partei, die eine gigantische Remigration unerwünschter Menschen anstrebt, führt nicht zur Massenausweisung. Und es stimmt auch das: Genau diesen Groß-Rauswurf hatte Robert Sesselmann in seinem Ausländer-raus-Wahlkampf versprochen und nicht mal ansatzweise umgesetzt. Wählertäuschung? Ja.