Verhandlungen mit Syrien "noch nicht ganz so weit"

Darüber hinaus liefen Verhandlungen mit Syrien, diese seien aber "noch nicht ganz so weit", sagte Dobrindt. Es habe aber, wie bei Afghanistan, eine Delegation des Bundesinnenministeriums gegeben, "die die notwendigen Besprechungen mit den Verantwortlichen in Syrien geführt hat. Mein Interesse ist, dass wir eine Vereinbarung hinkriegen, um Straftäter abzuschieben, möglichst schnell, um dann auch weitere Rückführungen zu ermöglichen".