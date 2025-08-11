Abschiebungen: Mehr als jeder zehnte Abgeschobene ist minderjährig

Bartsch: Kinder gehören in die Schule, nicht in den Abschiebeflieger

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch kritisierte die Abschiebung Minderjähriger. "Immer mehr Kinder aus Deutschland abzuschieben, löst kein Problem – es ist ein Problem! Kaltherzigkeit darf weder Politikstil noch Politikziel unseres Landes sein. Im ersten Halbjahr wurden mehr schulpflichtige Kinder abgeschoben als vor wenigen Jahren im gesamten Jahr", stellte Bartsch fest. "Welchen Sinn soll es haben, Kinder, die hier lernen, die hier aufwachsen, die hier integriert sind – die Fachkräfte von morgen – und ihre Familien abzuschieben", fragte Bartsch. Er betonte: "Kinder gehören in die Schule – nicht in den Abschiebeflieger."