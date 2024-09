Abschiebung: Straffälliger Geflüchteter nach Marokko abgeschoben

Erfurt/Apolda (dpa/th) - Ein zuletzt in Apolda lebender, mehrfach straffällig gewordener Geflüchteter aus Marokko ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Der Mann sei am Donnerstagabend mit einem Flugzeug in Casablanca gelandet, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Der Flieger sei in Frankfurt gestartet. Der Mann war vor wenigen Tagen nach Rheinland-Pfalz in Abschiebehaft gebracht worden. Er war nach früheren Angaben des Innenministeriums 2014 nach Deutschland gekommen und seit 2017 ausreisepflichtig. Allerdings hatten zunächst die für die Abschiebung benötigten Papiere gefehlt.