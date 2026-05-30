Abschiebelager in den USA Ärger über US-Abschiebepolitik entlädt sich in New Jersey

Trump machte das Thema Migration zu einem zentralen Thema seiner zweiten Präsidentschaft. Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis nennt der Präsident eine "Bedrohung für die nationale Sicherheit". Laut Daten der Migrationsbehörde waren Ende März rund 62.000 Menschen in den Abschiebezentren inhaftiert. In den Monat vor Trumps Amtsantritt bewegte sich die Zahl zwischen 30.000 und 40.000.

Das härtere Vorgehen der Beamten wird auch in Zahlen aus dem neben New Jersey gelegenen New York City deutlich. Die Festnahmen durch Bundesbeamte wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Einwanderungsbestimmungen sind seit Trumps zweiter Amtszeit um 70 Prozent gestiegen, wie ein von Bürgermeister Zohran Mamdani in Auftrag gegebener Bericht ergab. Zwischen dem 20. Januar 2025 und dem 10. März 2026 seien das 5.567 Personen gewesen. Viele der Festgenommenen landen in Delaney Hall in New Jersey, heißt es.

Drohende Verluste bei Zwischenwahlen

ICE-Razzien gegen Migranten führen regelmäßig in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten. Die gewaltsamen Abschieberazzien vor allem in Minnesota hatten zu Beginn des Jahres landesweit für Aufsehen gesorgt. An seinem Kurs aber hält Trump weitgehend fest. Er will noch zusätzliche Fördermittel für die Einwanderungsbehörde ICE und die Grenzschutzbehörde CBP auf den Weg bringen. Die Pläne stecken derzeit im Senat fest.

Die versprochene Härte beim Thema Migration hat Trump 2024 zum Wahlsieg verholfen. Doch Bilder und Berichte von aggressiven Razzien, dokumentierte Festnahmen von Personen ohne Vorstrafen und Bilder von Protesten werden zunehmend zur Belastung für den Präsidenten, der im November die Kongresswahlen gewinnen will.

Neben Gouverneursposten auf Bundesstaatenebene geht es dabei vor allem um sämtliche Sitze im Repräsentantenhaus sowie um etwa ein Drittel der Sitze des Senats. Verliert Trump auch nur die Mehrheit in einer der Parlamentskammern, kann er seine Pläne im Kongress kaum noch durchbringen.