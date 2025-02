Der vor der Arnstädter Jugendstrafanstalt gelegene Jugendarrest soll zu einem Abschiebegefängnis umgebaut werden. Diese Pläne hatte Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) am Dienstag vorgestellt. Demnach werden 37 Haftplätze eingerichtet, in denen ausreisepflichtige Ausländer bis maximal 18 Monate festgesetzt werden können. Bisher musste Thüringen dafür Plätze in anderen Bundesländern anmieten.