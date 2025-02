Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Eine Fontäne aus Fäkalien hat sich bei Neumarkt in der Oberpfalz über ein geparktes Auto ergossen. Einem Arbeiter war am Montagvormittag beim Reinigen einer mobilen Toilettenkabine der Absaugschlauch geplatzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei "glücklicherweise kein Cabriolet" gewesen und auch ein Schaden sei nicht entstanden. Lediglich die Karosserie bedurfte demnach einer umfassenden Reinigung. Grund für das Malheur war laut Polizei offensichtlich ein Unterdruck im Schlauch.