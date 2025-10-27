Ursprünglicher Artikel vom Mittwoch, 22. Oktober: Auch in diesem Jahr lädt der Tiergarten Neufang wieder zu einer schaurig-schönen Halloween-Aktion ein. Am Freitag, 31. Oktober. wird es ab 14 Uhr zwischen Erdmännchen und Alpakas gruselig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürste, Stockbrot und Marshmallows. Mutige Besucher können ihr Glück an den „Trau-dich-Boxen“ versuchen – wer traut sich, hineinzufassen? Beim Kürbisgewicht-Schätzen ist ein gutes Augenmaß gefragt. Die sechs besten Schätzer erhalten tolle Preise. Die Gewinner werden um 17.30 Uhr bekannt gegeben. Für eine Extraportion Gänsehaut sorgen Gruselgeschichten im Pferdestall, und natürlich dürfen Süßigkeiten für die kleinen Besucher nicht fehlen. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen stimmungsvollen Nachmittag im Tiergarten Neufang.