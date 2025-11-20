Die Städte Erfurt und Halle bringen sich als Standort für den Hauptsitz der Deutschen Bahn ins Spiel. Hintergrund ist der Ende 2033 auslaufende Mietvertrag für den aktuellen Sitz der Konzernzentrale in Berlin, wie die Oberbürgermeister der beiden Städte erklärten. Noch handle es sich nur um eine Initiativbewerbung – Gespräche mit Konzernvertretern und der neuen DB-Chefin Evelyn Palla müssten noch geführt werden, hieß es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz der beiden Stadtoberhäupter Alexander Vogt (parteilos) und Andreas Horn (CDU) auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz.