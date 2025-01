Handwerkerhäuschen gewinnt Negativ-Wettbewerb

Das Rennen in dem Negativ-Wettbewerb machte die Wagnergasse in Landshut, wie der Verein nun mitteilte. Dafür votierten bis kurz vor Ablauf der Abstimmung am Donnerstag um 24.00 Uhr gut 400 von rund 1.700 Teilnehmenden. Um das dort abgerissene jahrhundertealte Handwerkerhäuschen mit Renaissancegiebel war jahrelang diskutiert worden, ehe der Bagger zum Abriss anrollte.