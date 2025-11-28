Es sollte eigentlich eine Rettungsmission werden. Im Januar 2025 hatte die Stadt Zella-Mehlis das Haus in der Mittelgasse 8 gekauft, um es zu sichern. Immerhin steht das Gebäude im Sanierungsgebiet der Stadt. „Die Stadt Zella-Mehlis ist grundsätzlich daran interessiert, besonders an stadtbildprägenden Orten – wie in diesem Fall der Blick von der Mittelgasse zur Magdalenenkirche in Mehlis – städtebaulichen Missstand zu vermeiden“, sagt die Sprecherin der Verwaltung, Linda Münzel, auf Nachfrage. Mittel der Städtebauförderung sollten eingesetzt werden, um das Haus zu erhalten. „Leider dauern diese Verfahren meist mehrere Jahre“, so die Rathausmitarbeiterin. So viel Zeit hatte das Haus nicht. Es verfiel.