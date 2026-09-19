Jahrelang verfiel es Stück für Stück, in den vergangenen Monaten wurde es abgerissen und nun ist es endgültig vom Erdboden verschwunden: Am bisherigen Standort des ehemaligen Golfhotels in Oberhof ist nur noch ein riesiges Loch zu sehen, in dem Bagger die Reste des einst mondänen Hotels bewegen. An die durch den Abriss frei gewordene Stelle will die Eigentümerin des Grundstücks, die Awo Sano Thüringen, ein neues Hotel bauen. Wann dies geschehen wird, lässt die gemeinnützige Gesellschaft allerdings noch offen.