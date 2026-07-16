Wo noch vor einigen Tagen der südliche Flügel des Golfhotels in Oberhof stand, türmt sich ein riesiger Haufen Bretter und Latten auf, der fast so hoch ist wie die Bagger, die ihn aufgeschichtet haben. Direkt daneben stehen große, prall gefüllte weiße Gewebesäcke. Ein Stück weiter hinten ist ein kleinerer Stapel Holzbalken auszumachen und auch eine Sammlung verschiedener Metallteile. Grünschnitt, der weichen musste, liegt an der Seite, der meiste Bauschutt wurde bereits im Container abtransportiert. Man sieht, der Abbruch des Golfhotels schreitet zusehends voran.