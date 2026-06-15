Ganze 114 Jahre stand das Golfhotel an der Schuderbachswiese in Oberhof, nun verschwindet es für immer von der Bildfläche: Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits entkernt wurde, begannen am Montagmorgen die Abbrucharbeiten an dem früher denkmalgeschützten Gebäude. Zwei Bagger rückten dem Hotel von der Südseite her zu Leibe und rissen Dach, Fassade und Co ein. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Monats andauern.