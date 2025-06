„Die Schanze fällt, die Masse tobt“: So oder ähnlich hätte die Schlagzeile bei einem Jahrhundertereignis gelautet, das sich am Abend des 28. Junis 2025 in Brotterode zugetragen hat. „Wir sind eigentlich Biathlonfans. Aber einen Schanzenabriss gibts nur einmal. So was lässt man sich nicht entgehen“, verrät eine Truppe, die aus der Landeshauptstadt angereist ist.