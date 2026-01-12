Abriss des Jahres Verein kürt Abrisse historischer Häuser zum Negativpreis

Zeugnis fränkischer Baukultur

Das drittplatzierte Gebäude ist ein rund 400 Jahre altes Fachwerkhaus in Winkelhaid im Nürnberger Land. Das Wohnstallhaus aus der Zeit um 1600 sei ein seltenes noch erhaltenes Zeugnis fränkischer Baukultur gewesen, so der Landesverein. Wegen einer offenbar mutwilligen Zerstörung im Inneren habe es aber seine Denkmaleigenschaft verloren und sei zum Abriss freigegeben worden. Nach Veräußerung an einen Bauträger seien hier nun moderne Wohnhäuser errichtet worden.