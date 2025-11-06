Seit Ende August häufen sich Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen in Thüringen, wie eine Analyse der Barmer zeigt. Demnach ist die Rate der Krankschreibungen von Ende August (Kalenderwoche 34) bis Ende September (KW 39) von 130 auf 241 je 10.000 Beschäftigte angestiegen. Im Vorjahr lag die Rate Ende September mit 316 Krankschreibungen je 10.000 Beschäftigte höher als in diesem Jahr zum gleichen Zeitpunkt.