Wiesbaden - Die Fallzahlen bei der Wirtschaftskriminalität in Deutschland sind 2024 deutlich gestiegen. Allein beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gab es ein Plus von 847,6 Prozent, wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte. Dazu hat den Angaben zufolge ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Schleswig-Holstein beigetragen, bei dem es um Betrug und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gegangen sei.