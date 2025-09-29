Erst am Sonntag, dem 28. September, hatten die Bürger der Stadt Hildburghausen über die geplanten Photovoltaik-Anlagen in Gompertshausen, Hellingen und Heldburg abgestimmt. Von 2.716 Abstimmungsberechtigten gingen 1.712 an die Urnen, was einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent entspricht. Über 67 Prozent der Wähler stimmten gegen die Solarparks, nur 32 Prozent dafür. Damit haben die Bürger mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass die von RWE geplanten Anlagen in Heldburg nicht gebaut werden.