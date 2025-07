Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Beim Abladen eines rund 400 Kilogramm schweren Heuballens ist eine 18-Jährige in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) verletzt worden. Der Ballen sollte am Sonntag kontrolliert von einem landwirtschaftlichen Anhänger hinunterrollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die junge Frau von dem Heuballen getroffen worden.