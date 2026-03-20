Auf dem Meininger Markt kann man an warmen Frühlings- und Sommertagen schnell ins Schwitzen kommen. Schön, wenn dann noch ein Plätzchen auf der Bank rings um die neue Info-Säule frei ist. CityBreeze heißt das Gerät, das außer dem Display mit neuesten Infos aus der Stadt noch eine Besonderheit bereithält: Es kühlt die nähere Umgebung spürbar ab. Einen ersten Eindruck von der angenehmen Frische konnten Passanten bereits am Donnerstag erhaschen. Noch bevor die Säule offiziell in Betrieb genommen wurde, war die Bank belegt. Feucht gehaltenes Moos sorgt in ihrem Inneren für den Kühleffekt. Obendrein nehmen die vier Moosmatten Feinstaub auf und filtern die Luft auf natürliche Weise.