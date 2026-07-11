Abkühlung im Freibad Geräusche, Gerüche, Gänsehaut - der Sommer im Freibad

Umgekehrt fühlt es sich nach einer Pause in der Sonne beim erneuten Eintauchen oft wieder kälter an - obwohl das Wasser gleich geblieben ist. Dazu kommt: Wind und Verdunstung auf nasser Haut können den Kältereiz verstärken.

Sehen

... und gesehen werden - man zeigt sich hier schließlich in seiner ganzen Körperlichkeit. Doch Vorsicht: Wer im städtischen Freibad allzu geschniegelt auftritt, wirkt schnell, als habe er den Ort mit einem eleganten Beachclub verwechselt.

Klare Regeln für einen Dresscode gibt es nicht - die Bäder haben meist eigene Hausordnungen, in denen meist von üblicher Badebekleidung die Rede ist. Das Ideal ist also gepflegte Zufälligkeit: Badesachen, die ihren Job machen; T-Shirts, das schon bessere Sommer gesehen haben, Badelatschen - und natürlich Handtücher, Picknickdecken und alles, was zum Abstecken des eigenen Reviers auf der Liegewiese dienen kann.