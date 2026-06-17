Abkühlung erwünscht Freibäder vor Hitzetagen - worauf sich Gäste freuen können

Auf welche Neuerungen kann man sich freuen?

Im Frühjahr wurde in den Bädern kräftig geschrubbt und erneuert, um den Gästen nun im Sommer einen guten Service bieten zu können. Das Fuldaer Freibad hat unter anderem neue Relax-Liegen und Umkleiden erhalten. Angeboten wird nun auch das kostenlose Laden von E-Bike-Akkus.

Im Kasseler Auebad soll im Außenbereich eine KI dazu beitragen, dass problematische oder gefährliche Situationen frühzeitig erkannt werden. Dies wurde bereits im Innenbereich umgesetzt und soll das Aufsichtspersonal unterstützen. Aktuell laufe die Anlernphase.

Neuen Rollrasen und zusätzliche Sitzbänke gibt es im Freibad Dieburg. In Bad Hersfeld wurde an der Technik gearbeitet, neue Badewasserpumpen sollen einen sichereren und effizienteren Betrieb ermöglichen. Neue Pumpen wurden auch in Bad Homburg installiert.

Wie lange wird das Schwimmbadwetter andauern?

Wenige Wolken und bis 35 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag und Freitag mit Blick auf Hessen voraus - nach einem bereits sehr warmen und eher wechselhaften Mittwoch. Schauer und Gewitter sind zwischendurch allerdings weiter nicht ausgeschlossen.

Der Sommer nehme nun richtig Fahrt auf, heißt es von den Meteorologen. Es beginne eine Hitzephase mit hoher Wärmebelastung.

Wie lange sie andauert, kann der DWD nicht vorhersagen, erklärt aber, dass es möglich sei, dass sie sich als längere Hitzewelle entpuppe - im Südwesten sei dies sogar wahrscheinlich. Für Hessen zeigt die Trendvorhersage jedenfalls bis in die nächste Woche hinein Temperaturen an die oder über 30 Grad. Mit Schauern und Gewittern muss demnach weiter gerechnet werden.