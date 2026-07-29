Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die nächste Hitzewelle in diesem Sommer rollt über Hessen und damit zieht es viele Menschen an die Badeseen. Die erhoffte Abkühlung ist vielerorts möglich: Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden stuft 44 der 61 bei der EU gemeldeten Badeseen in Hessen als uneingeschränkt nutzbar ein. Fast alle geprüften Gewässer hätten eine ausgezeichnete Qualität, die übrigen eine gute Qualität, sagte Gewässer-Experte Winfried Staudt vom HLNUG.