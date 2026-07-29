Nach den Worten von Staudt ist die schlechte Sicht die deutlich größere Gefahr in Badeseen. Eine goldene Regel lautet: Wer bis zur Hüfte im Wasser steht und seine Füße nicht mehr sehen kann, sollte nicht baden gehen. Bei einem Notfall werde das Opfer nicht gut gesehen und könne deshalb nur schwer gerettet werden, warnt Staudt.