Abkommen startet London und Paris wollen Migration am Ärmelkanal ausbremsen

Frankreich will zurückgenommene Migranten abschieben

Frankreich will die aus Großbritannien zurückgenommenen Migranten auf Grundlage der sogenannten der Dublin-Regelung - danach ist meist jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, auf dessen Boden Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betreten haben - in die Ersteinreiseländer in der EU zurückschieben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres kamen etwa 21.100 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien – ein Anstieg von fast 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor.