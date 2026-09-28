Besseres Wetter hätten sich die Zweiradfahrer der Region für ihr Treffen in der kleinen Gemeinde Oberwind nicht wünschen können – Sonnenschein pur und sommerliche Temperaturen. Ein Tag, wie sich ihn Moped- und Motorradfahrer nicht schöner wünschen können. Doch eine gemeinsame Fahrt, ein Ausflug auf ihren Maschinen, stand nicht auf dem Programm dieses Treffens, zu dem Andy Wöhner eingeladen hatte.