Besseres Wetter hätten sich die Zweiradfahrer der Region für ihr Treffen in der kleinen Gemeinde Oberwind nicht wünschen können – Sonnenschein pur und sommerliche Temperaturen. Ein Tag, wie sich ihn Moped- und Motorradfahrer nicht schöner wünschen können. Doch eine gemeinsame Fahrt, ein Ausflug auf ihren Maschinen, stand nicht auf dem Programm dieses Treffens, zu dem Andy Wöhner eingeladen hatte.
„Abknattern“ in Oberwind Rund 130 Zweiradfahrer feiern Saisonabschluss
Wolfgang Swietek 28.09.2026 - 13:00 Uhr