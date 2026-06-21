Der Stolz und die Erleichterung, nach Jahren des intensiven Lernens endlich das ersehnte Abi-Zeugnis in den Händen zu halten, aber auch etwas Wehmut und Abschiedsschmerz von der Schulzeit stand ihnen in die Gesichter geschrieben: Den 63 Abiturienten des Jahrgangs 2026, die am Samstagabend im festlichen Ambiente des CCS ihren Abschluss feierten. Alle hatten sich festlich gewandet: Die jungen Männer zumeist in modischen Anzügen, die jungen Frauen in langen eleganten Kleidern. Schon im Gang, beim Warten auf den Einmarsch in den festlich ausgestalteten und beleuchteten großen Saal des CCS, wo sie von ihren Angehörigen mit stehendem Applaus empfangen wurden, war vielen die Bedeutung dieses Tages, dieses Abends und dieses Moments anzumerken.