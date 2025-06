Auch für 51 Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrum Schmalkalden heißt es jetzt: Schulzeit vorbei, Zukunft voraus. In festlicher Atmosphäre wurden in der Viba Nougat-Welt die Abiturzeugnisse überreicht – ein besonderer Moment, den niemand so schnell vergessen wird.