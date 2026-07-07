Eine gute Abschlussnote ist zweifellos ein nützliches und gewinnbringendes Ziel für jeden Schüler und auch für jede Lehrkraft. Aber spiegeln bessere Noten automatisch einen größeren Bildungserfolg wider? Ganz und gar nicht, sagen alle Bildungsexperten. Viel zu vielfältig und schwammig sind die zahlreichen Faktoren, die letztlich zu einer bestimmten Note führen – je nach Lehrer, Schule oder Land, Tradition oder momentaner Mode kommen da bei derselben Leistung unterschiedliche Bewertungen heraus. Auch wenn sich mit dem System aus 15 Punkten und sechs Noten mathematisch so schöne Durchschnitte und Ranglisten berechnen lassen: Schulbildung ist kein sportlicher Wettbewerb und schon gar keiner, desen Ergebnisse sich in Nachkommastellen abbilden und objektivieren ließen.