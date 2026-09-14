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Abitur-Jahrgang 1961 Als wäre die Schulzeit erst gestern gewesen

65 Jahre nach dem Abitur trafen sich die ehemaligen Klassenkameraden der Hermann-Pistor-Oberschule wieder. Erinnerungen, Freundschaft und Dankbarkeit prägten den Tag.

Abitur-Jahrgang 1961: Als wäre die Schulzeit erst gestern gewesen
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Erinnerungsfoto vor dem Spielzeug. Die Sonneberger Abiturientia des Jahrgangs 1961 traf sich kürzlich um gemeinsam das halbrunde Jubiläum zu feiern. Foto: Joachim Engelhardt

Vor 65 Jahren, im Jahr 1961, legten sie gemeinsam ihr Abitur an der Hermann-Pistor-Oberschule in Sonneberg ab. Danach wurden die Wege der Absolventinnen und Absolventen in alle Richtungen geführt: zum Studium, zur Berufsausbildung oder zum Dienst in der Nationalen Volksarmee (NVA).

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Es war zugleich das Jahr des Mauerbaus in Berlin und der damit verbundenen politischen Einschränkungen. Der Bau der Berliner Mauer begann in den frühen Morgenstunden des 13. August 1961.

Ostberliner Arbeiter erhöhen am Sonntag, 13. August 1961, die Mauer, die an der Bernauer Straße die Bezirke Wedding im Westen und Pankow im Osten. Mit der Teilung wurden nicht nur zwei unterschiedliche Systeme, sondern auch viele Familien und Freunde plötzlich voneinander getrennt. Foto: picture alliance / dpa / Archiv

Polizisten und Soldaten sperrten Straßen und Gleise mit Stacheldraht und Barrikaden. Die Mauer war insgesamt rund 155 Kilometer lang und teilte Berlin über 28 Jahre lang. Mindestens 140 Menschen starben an der Berliner Mauer bei Fluchtversuchen.

Nun trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler erneut in Sonneberg und schnell war jene Vertrautheit spürbar, als hätten sie sich erst vor Kurzem verabschiedet. Seit Jahrzehnten pflegen die Jahrgangsmitglieder ihre Tradition regelmäßiger Treffen im Abstand von fünf Jahren. Auch diesmal war der Wunsch groß, das Wiedersehen fortzuführen.

Angereist aus Nah und Fern

Viele Teilnehmer reisten aus Magdeburg, Halle (Saale), Erfurt, Jena, Bad Liebenstein (Wartburgkreis) und Friedersdorf (Ilm-Kreis) an. Einige fanden Unterkunft im Sonneberger Spielzeughotel.

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Trotz gesundheitlich bedingter Absagen einzelner Ehemaliger wurde das Jubiläum von einer herzlichen Atmosphäre geprägt. Die Grüße der Verhinderten wurden übermittelt. Gleichzeitig gedachten die Anwesenden auch jener Mitschülerinnen und Mitschüler, die bereits verstorben sind. Die Erinnerung an sie bleibt lebendig.

Empfangen wurde die Gruppe im Restaurant „Spiellust“ im Sonneberger Bahnhof, wo das Treffen im Cuno-Hoffmeister-Zimmer begann. Auch die Betreiber des Restaurants, Lutz Lange und Stine Michel, ließen es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich willkommen zu heißen.

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Ein besonderer Ehrengast war der ehemalige Lehrer Wolfgang Greiner, der gemeinsam mit seiner Frau Renate teilnahm. Für einen besonderen Blickfang sorgte Joachim Engelhardt, der die Aufschrift „Abi 65 Jahre“ in großen goldenen Buchstaben gestaltet hatte.

Joachim Engelhardt hat die Buchstaben und Zahlen eigenhändig gestaltet. Foto: privat

Nach so vielen Jahrzehnten gab es reichlich Gesprächsstoff. Erinnerungen an die Schulzeit wurden ebenso ausgetauscht wie Erfahrungen aus Beruf und Familienleben. Die Gespräche drehten sich um Kinder, Enkel- und Urenkelkinder, um Erfolge und Herausforderungen im Berufsleben sowie um den Ruhestand, den viele bereits seit mehr als zwanzig Jahren genießen.

Zahlreiche Ehemalige engagieren sich weiterhin ehrenamtlich und verfolgen aufmerksam gesellschaftliche Entwicklungen. Dabei wurden auch aktuelle Sorgen etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen angesprochen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen dankten die Teilnehmer dem freundlichen Team der „Spiellust“, insbesondere für den Sektempfang im stilvollen Salonwagen des Orient-Expresses. Anschließend stand ein Besuch des Deutschen Spielzeugmuseums auf dem Programm, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert.

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Obwohl das traditionsreiche Haus für viele seit Kindertagen ein fester Anziehungspunkt ist, gab es auch diesmal Neues und Altes zu entdecken. Mit Unterstützung von Karin Püwert konnte der restaurierte Elefant mit den Äffchen bestaunt werden, der bei vielen Erinnerungen an vergangene Museumsbesuche weckte.

Auch die präparierten Wildtiere gehören wieder zur Ausstellung. So erinnerte man sich daran, dass der Löwe früher sogar per Ziehseil zum Brüllen gebracht werden konnte.

Die Teilnehmer würdigten einhellig die Weiterentwicklung des Museums sowie die engagierte Arbeit der Museumsleitung und des Museums- und Geschichtsvereins. Das Lob passt besonders gut zum 125-jährigen Jubiläum des Deutschen Spielzeugmuseums, das Anfang Oktober mit einem Festakt gewürdigt werden soll.

Ausklang bei Pizza und Spaghetti

Den Ausklang fand das Jubiläumstreffen im italienischen Restaurant „Al Colosseo“. Für besondere Momente sorgten dort historische Filmaufnahmen früherer Zusammenkünfte, die Helmut Teuschel mitgebracht hatte.

Sie zeigten eindrucksvoll, wie eng die beiden damaligen Klassen A und B seit ihrer Schulzeit verbunden sind. Ein Dank galt zudem der Landvolkbildung Sonneberg, die Beamer und Leinwand zur Verfügung gestellt hatte.

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Nachdenkliche Töne schlug Joachim Engelhardt mit dem Vortrag seines Gedichts „Wir, die im Krieg Geborenen“ an. Der Text erinnerte an die Bedeutung des Friedens und an die Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Denn nur in einer friedlichen Welt, so die Überzeugung der Anwesenden, können Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft gestalten.

Zum Abschluss dankten die Teilnehmer Joachim Engelhardt, Helmut Teuschel und Traudel Garg für die Organisation des Treffens. Das Wiedersehen habe erneut große Freude bereitet und für einige Stunden auch die Sorgen des Alltags und manche gesundheitliche Beschwerde in den Hintergrund treten lassen.

Passend dazu erinnerte man sich an Friedrich Schillers (1759 – 1805) Worte aus der „Ode an die Freude“: „Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur.“ Ein Gedanke, der auch 65 Jahre nach dem Abitur nichts von seiner Gültigkeit verloren hat.