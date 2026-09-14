Abitur-Jahrgang 1961: Als wäre die Schulzeit erst gestern gewesen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen dankten die Teilnehmer dem freundlichen Team der „Spiellust“, insbesondere für den Sektempfang im stilvollen Salonwagen des Orient-Expresses. Anschließend stand ein Besuch des Deutschen Spielzeugmuseums auf dem Programm, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert.

Obwohl das traditionsreiche Haus für viele seit Kindertagen ein fester Anziehungspunkt ist, gab es auch diesmal Neues und Altes zu entdecken. Mit Unterstützung von Karin Püwert konnte der restaurierte Elefant mit den Äffchen bestaunt werden, der bei vielen Erinnerungen an vergangene Museumsbesuche weckte.

Auch die präparierten Wildtiere gehören wieder zur Ausstellung. So erinnerte man sich daran, dass der Löwe früher sogar per Ziehseil zum Brüllen gebracht werden konnte.

Die Teilnehmer würdigten einhellig die Weiterentwicklung des Museums sowie die engagierte Arbeit der Museumsleitung und des Museums- und Geschichtsvereins. Das Lob passt besonders gut zum 125-jährigen Jubiläum des Deutschen Spielzeugmuseums, das Anfang Oktober mit einem Festakt gewürdigt werden soll.

Ausklang bei Pizza und Spaghetti

Den Ausklang fand das Jubiläumstreffen im italienischen Restaurant „Al Colosseo“. Für besondere Momente sorgten dort historische Filmaufnahmen früherer Zusammenkünfte, die Helmut Teuschel mitgebracht hatte.

Sie zeigten eindrucksvoll, wie eng die beiden damaligen Klassen A und B seit ihrer Schulzeit verbunden sind. Ein Dank galt zudem der Landvolkbildung Sonneberg, die Beamer und Leinwand zur Verfügung gestellt hatte.

Nachdenkliche Töne schlug Joachim Engelhardt mit dem Vortrag seines Gedichts „Wir, die im Krieg Geborenen“ an. Der Text erinnerte an die Bedeutung des Friedens und an die Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Denn nur in einer friedlichen Welt, so die Überzeugung der Anwesenden, können Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft gestalten.

Zum Abschluss dankten die Teilnehmer Joachim Engelhardt, Helmut Teuschel und Traudel Garg für die Organisation des Treffens. Das Wiedersehen habe erneut große Freude bereitet und für einige Stunden auch die Sorgen des Alltags und manche gesundheitliche Beschwerde in den Hintergrund treten lassen.

Passend dazu erinnerte man sich an Friedrich Schillers (1759 – 1805) Worte aus der „Ode an die Freude“: „Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur.“ Ein Gedanke, der auch 65 Jahre nach dem Abitur nichts von seiner Gültigkeit verloren hat.